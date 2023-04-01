Женя Галич, Ахтем Сеітаблаєв, Катерина Возіанова, Євгенія Емеральд: найкращі інтерв'ю березня

Журналісти 24 Каналу продовжують спілкуватися з українськими зірками, які розповідають про своє життя під час війни. Де зараз перебуває снайперка Євгенія Емеральд, що Ахтем Сеітаблаєв розповів про фільм "Мирний-21", як Катерина Возіаонова познайомилася з Масі Найємом – читайте далі.

Впродовж березня журналісти 24 Каналу провели кілька цікавих інтерв'ю з митцями різних культурних сфер. З кимось вдалося зустрітися наживо, а з кимось поспілкувалися в онлайн-форматі.

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Далі читайте найяскравіші цитати з інтерв'ю, які цього місяця виходили на Showbiz 24, Fashion 24, "Кіно 24".

Про фільм "Мирний-21", Пашу Лі, рік війни та перемогу України: інтерв'ю з Ахтемом Сеітаблаєвим

"Я бачив окупацію Криму на власні очі. Тоді був у Сімферополі – місті, яке дуже добре знаю. Бачив, як все відбувається. На жаль, ті, хто мали за своєю службою і обов'язками виконувати присягу по захисту країни, не робили цього. Вони або перейшли на сторону ворога, або просто пішли. Росія не одне десятиріччя влаштовувала "рускій мір" в Криму. І, на жаль, на протидію цьому не зробили майже нічого. "Рускій мір" у всій своїй красі, хоч ще не той, який ми бачимо зараз, але був у Криму. Це також стало причиною окупації", – Ахтем Сеітаблаєв.



Інтерв'ю з Ахтемом Сеітаблаєвим / Колаж 24 Каналу

Під час виступу обстріляли "градами", – інтерв'ю з Колею Сєргою про війну та концерти на фронті

"Я не бачив для себе іншого вибору. Я стояв перед обличчям тотальної несправедливості і не уявляв, яким буде моє життя в майбутньому, якщо зараз не піду захищати свою країну. Я розумів, що зараз важливим є внесок кожного громадянина і якщо є шанс зупинити ворога, то я хочу бути причетним до цього. А якщо ні, то краще померти в бою, ніж жити рабом", – Коля Сєрга.



Інтерв'ю з Колею Сєргою / Колаж 24 Каналу

Усім серцем ненавиджу росіян, – інтерв'ю з Женею Галичем про службу в ЗСУ, мову та друзів-героїв

"Рано чи пізно ті хлопці, які стоять зараз і захищають своєю спиною, грудьми нашу незалежність, втомляться, і нам потрібна буде заміна. Тому як би ви не підтримували свою країну зараз – заробітком грошей, волонтерством і всім іншим, вам потрібно навчитися, бути готовим, якщо це буде довгострокова війна. Нам усім потрібно бути до цього готовими", – Женя Галич.

Інтерв'ю з Женею Галичем у відеоформаті: дивіться онлайн

Як "Парова машина" стала трендом: інтерв'ю з Яриною Квасній про пісню, автентику та тікток

"Маленька перемога буде, це коли все більше і більше людей зрозуміють, що автентика в чистому вигляді є вже досконалою та геніальною, і що їй не потрібні ні прикраси, ні біти, ні ще якісь ремікси. наша шана і повага, це коли ми будемо виконувати її в такому вигляді, в якому вона вже є. Це те, за що я вболіваю", – Ярина Квасній.



Інтерв'ю з Яриною Квасній / Колаж 24 Каналу

Про Оскар-2023, українське кіно та "Похорони Путіна": інтерв’ю з Анною Мачух

"Наразі ми спостерігаємо підвищення попиту на українське кіно, що не дивно. Українці активно зацікавились своєю культурою, почали глибше її пізнавати, вивчати та цікавитись. Дуже цікавий приклад промо бачимо у фільму "Памфір". Команда використала зацікавленість українців своєю історією та культурою та створила виставку костюмів з фільму, яка проходила в Українському Домі. Таким чином, підігріваючи інтерес та очікування фільму у прокаті. Це приклад певного ситуативного промо, який обов'язково спрацює і ми побачимо повні зали на сеансах в кінотеатрах", – Анна Мачух.



Інтерв'ю з Анною Мачух / Колаж 24 Каналу

Про "Мирний-21", Сеітаблаєва, службу та українське кіно: інтерв'ю з актором Олексієм Тритенком

"Для мене, як і для будь-якого професійного актора, будь-яка роль – це виклик. Це певна боротьба з персонажем. Я, напевно, залюбки спробував би будь-яку роль, давно, як то кажуть, не брав лопату в руки. Буває, раз в місяць граю у виставах, а на знімальному майданчику був ще до початку повномасштабної війни. Але це не значить, що щось забув. Принаймні, сподіваюсь на це (сміється – 24 Канал)", – Олексій Тритенко.



Інтерв'ю з Олексієм Тритенком / Колаж 24 Каналу

Через неї пила валер'янку: інтерв'ю з Настею Пановою про росіянку на Miss Charm і бунт в Єгипті

"Усі два тижні на Miss Eco International були жахливі. Я дуже неконфліктна людина, дуже спокійна, але мене бомбило всередині. Я кричала на пресконференції, бо з 40 дівчат підняли нас з "Міс Росія" і поставили одне на двох запитання: "Як ви добралися до Єгипту? Чи був ваш шлях важкий?" Для чого? Спочатку ви кажете, що проти політики, а потім видаєте таке перед купою журналістів. Чи був мій шлях важкий? Моя сім'я під алярмами кожну годину, мій тато сидить у ванній, бо думає, що наш будинок завалиться, а ви питаєте мене, яким був мій шлях до Єгипту? Жахливим був шлях", – Анастасія Панова.



Інтерв'ю з Анастасією Пановою / Колаж 24 Каналу

Про Масі Найєма, Іллю Самойленка та бренд Indposhiv: інтерв’ю з Катериною Возіановою

"Я люблю нашу країну. Я стала більш приземленою, і дуже вдячна собі, що змогла відкрити якісь ланки у своєму серці, завдяки яким глибина всього, що я відчуваю, збільшилася вдвічі. До війни на багато що дивилася крізь рожеві окуляри, боялася їх зняти. Війна зняла і продовжує знімати їх. Зараз я максимально реалістично дивлюсь на речі, по-іншому їх розумію, переживаю по-іншому. Це робить мене сильнішою, ніж я була до цього", – Катерина Возіанова.



Інтерв'ю з Катериною Возіановою / Колаж 24 Каналу

Ви виявили багато мужності, – Gustaph з Бельгії про Євробачення, TVORCHI, Київ та війну

"Хотілося б фінішувати якомога вище у фіналі. Однак це залежить від багатьох факторів. Для мене важливіше донести сенс пісні і добре провести час. Я вважаю, що це і є ключовим для результату, бо якщо я стоятиму ніби вкопаний на сцені, це не допоможе аж ніяк. Тому потрібно зосередитися на змісту пісні та, власне, на виконанні й донесенні змісту пісні", – Gustaph.



Інтерв'ю з Gustaph / Колаж 24 Каналу

Про службу в добровольцях, вагітність на війні та хейт: інтерв'ю зі снайперкою Євгенією Емеральд

"Мотивація – це моя ментальність, моє виховання. Неважливо, який в тебе бізнес, хто ти за освітою, скільки в тебе грошей в банку. Тато мене виховував бійцем і, коли ворог прийшов, то я зрозуміла, що найкраще, що можу зробити – це не поїхати за кордон чи продовжити будувати свій бізнес, а саме взяти зброю і піти до армії. Я для себе іншого шляху навіть не бачила. Я по життю боєць", – Євгенія Емеральд.



Інтерв'ю з Євгенією Емеральд / Колаж 24 Каналу

Заробітки, "Памфір", серіал від НВО та гуцульський діалект: інтерв'ю з Олександром Яцентюком

"Я дуже хочу, аби це кіно подивилося якомога більше людей. Навіть з точки зору глядача, який вперше побачив це кіно на прем’єрі в Каннах, хочу сказати, що він мене вразив. І це не тому, що я взяв в ньому участь. Можливо, він би по-іншому звучав до війни, але цей фільм транслює дуже правильні речі: оцю от незламність, яка є в нас генетично закладена – не підкорятися, а йти до своєї мети до кінця. Можливо, хтось це відчує. Кожен по-різному буде читати це кіно: для когось, як і для мене, це буде історія про батька та сина, про незламний дух українського народу, а для когось – це буде геть інша історія", – Олександр Яцентюк.



Інтерв'ю з Олександром Яцентюком / Колаж 24 Каналу

Про всиновлення дитини, Євробачення в Ліверпулі та повістку: інтерв'ю з Тімуром Мірошниченком

"Чи виграє Україна Євробачення? Все може бути. Можливо, це не дуже коректно і доречно, але ми ж не знаємо, які події будуть розгортатися на початку травня. Припустімо, що наші сили оборони зроблять щось таке неймовірне, що весь континент, весь світ буде в захваті, стоячи аплодувати. Тоді можна навіть мені з вами вийти на сцену і ми виграємо Євробачення (сміється – 24 Канал)", – Тімур Мірошниченко.



Інтерв'ю з Тімуром Мірошниченком / Колаж 24 Каналу