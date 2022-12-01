Фінал Нацвідбору Євробачення-2023 відкриє боєць ЗСУ: порядок виступів учасників

Два тижні тому Суспільне оголосило десятку фіналістів Нацвідбору Євробачення-2023. 1 грудня провели пресконференцію, на якій відбулося жеребкування. Тож хто відкриє фінал 17 грудня, а хто з учасників виступить останнім, дізнавайтеся далі.

За право представляти Україну в Ліверпулі на Євробаченні-2023 змагатимуться десять артистів – зірки шоу-бізу та нові музиканти. На пресконференції в Києві вони власноруч обрали собі порядкові номери для фіналу, інформує 24 канал. Щоправда, замість Jerry Heil, яка на навчанні у США, це зробив представник.

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Порядок виступів учасників у фіналі Нацвідбору Євробачення-2023

1. Moisei – I'm Not Alone

2. OY Sound System – "Ой, тужу"

3. DEMCHUK – Alive

4. Jerry Heil – WHEN GOD SHUT THE DOOR

5. FIINKA – "Довбуш"

6. KRUTЬ – "Колискова"

7. Tember Blanche – "Я вдома"

8. Angelina – Stronger

9. 2TONE – "Квітка"

10. TVORCHI – Heart Of Steel

Порядок виступів учасників у фіналі Нацвідбору / Фото Суспільного

Нагадаємо, фінал Нацвідбору Євробачення відбудеться 17 грудня в укритті в Києві, однак місце проведення оголошувати не будуть. Усе заради безпеки учасників і команди, адже це вперше прямий ефір влаштовують в умовах повномасштабної війни.

З журі цього року теж поекспериментували. Його вперше в історії обирали шляхом народного голосування в мобільному додатку Дія. За рішенням українців, за суддівський стіл сядуть лідер гурту "Антитіла" Тарас Тополя, переможниця Євробачення-2016 Джамала та фронтвумен гурту The Hardkiss Юлія Саніна.

Ба більше, міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, який і ініціював Дію. заявив, що представника від України на Євробачення-2023 теж можна буде обрати в застосунку. "Прозоро і у кілька кліків", – каже він.

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Важливо пам'ятати, що Kalush Orchestra хоч і переміг на Євробаченні-2022, але наступний конкурс в Україну не привіз. Європейська мовна спілка злякалася, що ми не зможемо гарантувати безпеку, тож перенесла шоу у Велику Британію, представник якої – Сем Райдер – посів друге місце. Однак Україна автоматично пройшла у фінал, а британці пообіцяли влаштувати у себе "українську вечірку".