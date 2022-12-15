Співачка та переможниця Євробачення-2016 Джамала стала однією з членів журі Національного відбору. Вона оцінюватиме учасників вимогливо та справедливо.
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За кого вболіватиме Джамала
В інстаграм-сторіз Джамала відповіла, за кого вболіватиме у фіналі. Але, відповідно до ролі судді, зірка відповіла стримано.
Я за пісню. Окрім власне музичної складової, я завжди акцентую на історії, яку розкриває та чи інша композиція. Вона має бути щирою, йти від серця, тоді є шанс, що трек зачепить. Також звертаю увагу на живе виконання, вокальні дані, вміння триматися на сцені. Тому що Євробачення
– це насамперед живий виступ.
Виконавиця поділилась, що окрім музичної складової, оцінює історію пісні, живе виконання, вокал та артистичність.
Джамала про Нацвідбір / Фото з інстаграм-сторіз
- Цікаво, що один із фіналістів – DEMCHUK – вважає, що саме Джамала буде найвимогливішою суддею Нацвідбору, з огляду на її досвід. Але співак додав, що зірка дасть і доречні та корисні поради.
- Ще один член журі Тарас Тополя теж відповідав, якими будуть його критерії оцінювання. Він оцінюватиме рівень майстерності виконання пісні, вокал, номер, його концепт, як артист тримається на сцені й чи є готовим вийти перед міжнародною публікою.
- Додамо, що нещодавно стало відомо імена трійки ведучих фіналу Національного відбору. Це традиційний та незмінний коментатор Тимур Мірошниченко, а також українські співачки – Злата Огнєвіч та Катерина Павленко.
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