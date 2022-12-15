Співачка та переможниця Євробачення-2016 Джамала стала однією з членів журі Національного відбору. Вона оцінюватиме учасників вимогливо та справедливо.

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За кого вболіватиме Джамала

В інстаграм-сторіз Джамала відповіла, за кого вболіватиме у фіналі. Але, відповідно до ролі судді, зірка відповіла стримано.

Я за пісню. Окрім власне музичної складової, я завжди акцентую на історії, яку розкриває та чи інша композиція. Вона має бути щирою, йти від серця, тоді є шанс, що трек зачепить. Також звертаю увагу на живе виконання, вокальні дані, вміння триматися на сцені. Тому що Євробачення

– це насамперед живий виступ.

Виконавиця поділилась, що окрім музичної складової, оцінює історію пісні, живе виконання, вокал та артистичність.

Джамала про Нацвідбір / Фото з інстаграм-сторіз

Цікаво, що один із фіналістів – DEMCHUK – вважає, що саме Джамала буде найвимогливішою суддею Нацвідбору, з огляду на її досвід. Але співак додав, що зірка дасть і доречні та корисні поради.

Ще один член журі Тарас Тополя теж відповідав, якими будуть його критерії оцінювання. Він оцінюватиме рівень майстерності виконання пісні, вокал, номер, його концепт, як артист тримається на сцені й чи є готовим вийти перед міжнародною публікою.

Додамо, що нещодавно стало відомо імена трійки ведучих фіналу Національного відбору. Це традиційний та незмінний коментатор Тимур Мірошниченко, а також українські співачки – Злата Огнєвіч та Катерина Павленко.

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