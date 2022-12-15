Певица и победительница Евровидения-2016 Джамала стала одним из членов жюри Национального отбора. Она будет оценивать участников требовательно и справедливо.

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За кого будет болеть Джамала

В инстаграм-сторез Джамала ответила, за кого будет болеть в финале. Но, согласно роли судьи, звезда ответила сдержанно.

Я за песню. Кроме собственно музыкальной составляющей, я всегда акцентирую на истории, которую раскрывает та или иная композиция. Она должна быть искренней, идти от сердца, тогда есть шанс, что трек заденет. Также обращаю внимание на живое исполнение, вокальные данные, умение держаться на сцене. Потому что Евровидение

– это прежде всего живое выступление.

Исполнительница поделилась, что кроме музыкальной составляющей оценивает историю песни, живое исполнение, вокал и артистичность.

Джамала о Нацотборе / Фото с инстаграм-сториз

Интересно, что один из финалистов – DEMCHUK – считает, что именно Джамала будет самой требовательной судьей Нацотбор, учитывая ее опыт. Но певец добавил, что звезда даст и уместные и полезные советы.

Еще один член жюри Тарас Тополя тоже отвечал, каковы будут его критерии оценки. Он будет оценивать уровень мастерства исполнения песни, вокал, номер, его концепт, как артист держится на сцене и готов ли выйти перед международной публикой.

Добавим, что недавно стало известно имена тройки ведущих финала национального отбора. Это традиционный и постоянный комментатор Тимур Мирошниченко, а также украинские певицы – Злата Огневич и Екатерина Павленко.

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