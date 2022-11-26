Усіх поважаю, – Джамала про скандал з Тіною Кароль на Нацвідборі на Євробачення-2023

Згідно з результатами голосування в додатку "Дія" Джамала стала однією з членів журі Нацвідбору на Євробачення-2023. А Тіна Кароль залишилася незадоволеною тим, що не потрапила в трійку найкращих.

У новому інтерв'ю Джамала відреагувала на вибір українців, яким її колега Тіна Кароль незадоволена. Артистка кілька років поспіль була серед журі Нацвідбору, а в голосуванні серед українців перемогла Юлія Саніна.

До слова "Хотів, щоб займала крісло": Тарас Тополя поділився, кому віддав свій голос в голосуванні "Дії"

Джамала про Нацвідбір на Євробачення-2023

Цього року вперше українці самостійно обирали журі Нацвідбору на Євробачення. Робили це в додатку "Дія". Згідно з результатами голосування, суддівські місця зайняли Тарас Тополя, Джамала та Юлія Саніна. А Тіна Кароль залишилася незадоволеною результатом, оскільки кількість голосів за неї майже така сама, як за Саніну. Прихильники Кароль навіть пропонують поставити додаткове четверте крісло для неї. Джамала відверто висловилася про цю ситуацію.

Я не можу про це говорити, можливо, це потрібно поставити питання Суспільному стосовно додаткового місця чи зайвого. Я рада, що Нацвідбір відбудеться і, якщо люди обрали мене, це велика честь та відповідальність,

– сказала Джамала.

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