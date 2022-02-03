Нацвідбір Євробачення-2022: ім'я першої судді фіналу

Уже за тиждень, 12 лютого, відбудеться грандіозний фінал Національного відбору Євробачення-2022. Перше місце за суддівським столом посіла Тіна Кароль, яка вже була в цьому кріслі 2020 року.

Суспільний мовник оголосив першу суддю Національного відбору Євробачення-2022. Ця роль дісталась українській попдіві Тіні Кароль. Наразі невідомо, хто опиниться за столом журі поряд з нею. Їхні імена обіцяють розсекретити зовсім скоро.

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Своє рішення Суспільне пояснило тим, що артистка представляла Україну на Євробаченні-2006 в Афінах з піснею Show me your love, де посіла почесне 7 місце. Крім того, за свою 19-річну музичну кар'єру вона спромоглася досягти звання народної артистки та виграти понад 20 музичних і телевізійних премій.

Що відомо про Нацвідбір Євробачення-2022

Цьогоріч Суспільний мовник проводить Національний відбір самостійно, без підтримки інших телеканалів, тож змінив формат конкурсу. Замість двох традиційних півфіналів і фіналу проведуть лише фінал. Він відбудеться у суботу, 12 лютого.

У великий фінал потрапили 8 учасників – Alina Pash, Cloudless, Kalush Orchestra, Barleben, Michael Soul, Our Atlantic, ROXOLANA, WELLBOY.

Цікаво, що ведучою Нацвідбору замість Сергія Притули стала його зіркова подруга Маша Єфросиніна, а бекстейдж вестиме Тимур Мірошниченко.

два роки тому, на Нацвідборі Євробачення-2020, компанію Тіні Кароль складалита продюсер