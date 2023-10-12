Сльози щастя, – блогерка Наталі Литвин розсекретила стать майбутньої дитини
Джерело:Наталі Литвин
Наприкінці вересня подружжя українських блогерів Наталя Литвин та Олександр Куровський поділилися з фанатами дивовижною новиною. Вони чекають малюка. Тепер же пара розсекретила стать майбутньої дитини.
Блогери зробили гендер-паті, на яке запросили рідних та друзів-блогерів. Вони вирішили довго не тримати інтригу, тож одразу показали, на кого чекають. Як виявилось, це хлопчик.
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Наталя Литвин та Олександр Куровський розсекретили стать первістка
Блогери опублікували красиве відео, де обоє постали у білих аутфітах. Наталя підібрала біле плаття та піджак. Олександр також одягнув піджак, білі штани та футболку. У відео можна також побачити рідних та друзів, які прийшли підтримати подружжя.
На гендер-паті батьки дізналися стать дитини завдяки кольоровому диму. Він виявився синім, тож Наталя та Олександр чекають на хлопчика.
Ми вже дуже тебе чекаємо. Син. Сльози щастя,
– зазначили під відео майбутні батьки.
Реакція мережі
У коментарях під публікацією всі щиро пораділи за зіркове подружжя.
- "Ура";
- "Вау. Вітаю";
- "Вітаю";
- "Перший раз відгадала. Малюк, ми чекаємо тебе";
- "Клас. Вітаю";
- "Плачу знову";
- "Вітаю…Знала, що буде хлопчик".
Українські зірки, які стали або незабаром стануть батьками
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