33-річна Наталка Денисенко відверта зі своїми підписниками й навіть публічно дорікає відомим блогеркам, тож в інстаграм-сторіс розповіла й про хворобу сина. Останні кілька днів вона лікує сина Андрійка, але хлопчику стало гірше. У нього бактеріальна інфекція у крові, отит і гнійний кон'юктивіт.

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5-річний син Наталки Денисенко серйозно захворів

Це рецепт на антибіотик, вперше за 5,5 років доведеться приймати синочку такі ліки. У крові бактеріальна інфекція, у вухах – середній отит, в очах – гнійний кон'юнктивіт. Без антибіотика вже ніяк. Це зараз отакий вірус ходить у діток,

– поділилася Наталка Денисенко.

"Я дуже засмучена, якщо чесно. Я завжди робила все, щоб Андрійко не приймав таких жорстких ліків. Наш максимум – це були інгаляції", – додала акторка.

Сама Наталка Денисенко дивом не злягла з хворобою, адже приймала вітаміни для імунітету. Цікаво, що 5-річний Андрійко хоч на антибіотиках, але бадьорий і навіть їздить на примірки з зірковою мамою.

5-річний син Наталки Денисенко / Фото з інстаграм-сторіс акторки