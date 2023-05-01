Українська акторка Наталка Денисенко поділилась думками після ракетного удару по Умані. Зірка вважає, що в трагічні дні краще не показувати позитивні емоції у соціальних мережах.

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Наталка Денисенко дорікнула блогерці

Акторка розповіла, як побачила фото від блогерки, яка фотографувалась у ресторані. Наталка вважає, що у дні жалоби варто відмовитися від демонстрації фото у соціальних мережах.

Професія актора передбачає відмову від своїх емоцій, ти повністю забуваєш, що є в житті. Але вчора в соцмережі я побачила, як одна блогерка в ресторані з подругами фоткається і так, ніби нічого не сталося. Я все-таки вважаю, що в дні трагедії треба збавляти обороти,

– поділилась Наталка Денисенко.



Наталка Денисенко / Фото з інстаграм-сторіз

"Я за позитивні емоції, але бувають дні, коли просто варто втриматися і не афішувати", – додала вона.



Наталка Денисенко / Фото з інстаграм-сторіз

Ймовірно, Наталка Денисенко говорила про Сабіну Мусіну, яка святкувала день народження після трагедії в Умані. Щоправда, фото в мережі з'явилися завдяки Валерії Бородіній.

Фото з інстаграм-сторіз

До слова, на цій вечірці було чимало відомих українських блогерів. Свято відвідала й інфлюенсерка Даша Квіткова – вона згодом поділилась спільними кадрами з продюсером Євгеном Таллером. Фани приписали їм роман, але блогерка різко відповіла на чутки.