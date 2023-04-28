Сама Денисенко в цей час була в Барселоні, тож не постраждала. Нагадаємо, що кілька тижнів тому актор Остап Ступка наїхав на припарковане авто, в якому сидів чоловік.

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Наталка Денисенко повідомила, що в її машину врізався джип, за кермом якого був інвалід.

Поки мене не було вдома, у мою машину врізався джип, за кермом був інвалід, і він не має страховки. Щоб отримати страховку та відремонтувати машину, потрібно зробити купу документів та чекати ще три місяці,

– розповіла акторка.



Наталка Денисенко розповіла про аварію з її авто / Скриншот з інстаграм-сторіс

Зірка також додала, що є ще одна погана новина, значно гірша, про яку вона поки не хоче розповідати.

До слова, днями відомий гурт "Антитіла" по дорозі в Україну з європейського туру ледь не потрапив у ДТП. Недоброзичливці викрутили гайки в колесі їхнього авто. На щастя, все обійшлося.