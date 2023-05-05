33-летняя Наталка Денисенко откровенна со своими подписчиками и даже публично упрекает известных блогерш, поэтому в инстаграм-сторис рассказала и о болезни сына. Последние несколько дней она лечит сына Андрюшу, но мальчику стало хуже. У него бактериальная инфекция в крови, отит и гнойный конъюнктивит.
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5-летний сын Наталки Денисенко серьезно заболел
Это рецепт на антибиотик, впервые за 5,5 лет придется принимать сынишке такое лекарство. В крови бактериальная инфекция, в ушах – средний отит, в глазах – гнойный конъюнктивит. Без антибиотика уже никак. Это сейчас такой вирус ходит у детей,
– поделилась Наталка Денисенко.
"Я очень расстроена, если честно. Я всегда делала все, чтобы Андрюша не принимал таких жестких лекарств. Наш максимум – это были ингаляции", – добавила актриса.
Сама Наталка Денисенко чудом не слегла с болезнью, ведь принимала витамины для иммунитета. Интересно, что 5-летний Андрюша хоть на антибиотиках, но бодр и даже ездит на примерки со звездной мамой.
5-летний сын Наталки Денисенко / Фото из инстаграм-сторис актрисы
- Напомним, на прошлой неделе Наталка Денисенко попала в неприятную ситуацию – в ее припаркованную машину врезался внедорожник, пока сама она ездила в командировку в Барселону. За рулем был человек с инвалидностью, поэтому страховку и ремонт нужно ждать еще три месяца.