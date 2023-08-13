Жінки бувають більш жорстокі, – Наталка Денисенко стала на бік Остапчука після скандалу
Джерело:Наталка Денисенко
Публічні обговорення навколо скандальних заяв Остапчука й інших шоуменів згасає. Та його встигла прокоментувати Наталка Денисенко.
Українська акторка Наталка Денисенко прокоментувала скандал навколо сексистських висловлювань Остапчука, Буше й Позитива. Цього разу вона стала на захист чоловіків.
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Наталка Денисенко про скандал
Акторка вважає, що частіше саме жінки бувають жорстокі у ставленні одна до одної. Вона зазначила, що її чоловік не звертає увагу на волосся на тілі, але помічає її стан, почуття, блиск в очах.
Ніхто не винен, що чоловіки мають якісь свої упередження щодо краси. Іноді, частіше саме жінки бувають більш жорстокі у висловлюваннях до одна одної. (я це знаю точно, бо на один чоловік не казав те, що казали "подружки"). Про цькування підлітками однолітків – я взагалі мовчу. Століттями суспільство навʼязувало якісь форми й правила краси та поведінки,
– написала Денисенко.
Наталка додала, що дитиною ніколи не замислювалась про стереотипи. Вона припустила, що ми "звернули не туди" і забули свою природу.
"Як таких висновків – не буде, бо я не знаю, як правильно. Я знаю, як добре буде для мене. Для мене, головне просто любити себе здоровою любов'ю. Не з егоїзму, а з піклування. Любити свою дитину і вчити, що краса може бути у різних формах і змістах. Для мене, головне відчувати себе! Розширювати своє сприйняття, і разом з тим, зрозуміти, що кожен має право на свої вподобання. І, звичайно, плекати в собі любов до своїх людей, а не розводити срачі".
Відповідаючи на коментарі прихильників, Наталка Денисенко додала, що її не образили висловлювання шоуменів. "Я теж, до речі, взагалі не образилася і не відчула якоїсь дискримінації за те, що вони там ставили оцінки своїм вподобанням".
Наталка Денисенко / Фото з інстаграму Наталки Денисенко
Як зірки коментували скандал
- Маша Єфросиніна наголосила, що кожна дівчина має право на власні рішення: голитись там, де хоче, вагітніти, коли і якщо хоче, одягатися, як подобається. Вона іронічно порадила чоловікам спершу поміряти свою голову: "що дуже добре пояснить вам, чому саме там наразі перебувають ваші мізки".
- Бандуристка Марина Круть розповіла, як у дитинстві вилила на себе окріп та отримала шрами на тілі, які соромилась показувати. Вона показала свої відверті фото та закликала дівчат до безумовної любові до самих себе.
- Реперка Alyona Alyona поділилась чесними фото в купальнику та теж висловилась про те, чи тягне вона на "10 з 10". Вона підкреслила, що лиш рішення жінки, що їй робити зі своїм тілом.
- Багато інших знаменитостей опублікували відверті фото з коментарями щодо "10 з 10": Юлія Саніна, Jerry Heil, Катя Лозовицька.