Українська акторка Наталка Денисенко прокоментувала скандал навколо сексистських висловлювань Остапчука, Буше й Позитива. Цього разу вона стала на захист чоловіків.

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Наталка Денисенко про скандал

Акторка вважає, що частіше саме жінки бувають жорстокі у ставленні одна до одної. Вона зазначила, що її чоловік не звертає увагу на волосся на тілі, але помічає її стан, почуття, блиск в очах.

Ніхто не винен, що чоловіки мають якісь свої упередження щодо краси. Іноді, частіше саме жінки бувають більш жорстокі у висловлюваннях до одна одної. (я це знаю точно, бо на один чоловік не казав те, що казали "подружки"). Про цькування підлітками однолітків – я взагалі мовчу. Століттями суспільство навʼязувало якісь форми й правила краси та поведінки,

– написала Денисенко.

Наталка додала, що дитиною ніколи не замислювалась про стереотипи. Вона припустила, що ми "звернули не туди" і забули свою природу.

"Як таких висновків – не буде, бо я не знаю, як правильно. Я знаю, як добре буде для мене. Для мене, головне просто любити себе здоровою любов'ю. Не з егоїзму, а з піклування. Любити свою дитину і вчити, що краса може бути у різних формах і змістах. Для мене, головне відчувати себе! Розширювати своє сприйняття, і разом з тим, зрозуміти, що кожен має право на свої вподобання. І, звичайно, плекати в собі любов до своїх людей, а не розводити срачі".

Відповідаючи на коментарі прихильників, Наталка Денисенко додала, що її не образили висловлювання шоуменів. "Я теж, до речі, взагалі не образилася і не відчула якоїсь дискримінації за те, що вони там ставили оцінки своїм вподобанням".



Наталка Денисенко / Фото з інстаграму Наталки Денисенко

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