Однак це не сподобалося теперішній обраниці шоумена Катерині Полтавській. Дівчину обурив пост ведучої, адже та нібито "публічно розстріляла Позитива, Вову і Богдана". Також Полтавська пригадала Єфросиніній її слова про те, що та не бере участі в публічних сварках.

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Кохана Остапчука звернулася до Єфросиніної

Катерина наголосила, що Маша постійно перевзувається, їй не подобається, що у Вови є своя позиція, що він не просить вибачень за все, щоб бути ідеальним для всіх, як це робить Єфросиніна. За словами Полтавської, вона не розуміє, в чому позиція ведучої.

Не брати участь у публічних розстрілах своїх друзів, як Потапа, але брати участь у публічних розстрілах інших? І ні, Маша не написала, що вона просто не погоджується з думкою. Вона публічно розстріляла Позитива, Вову та Богдана, називаючи їх вилупками та тими, хто дає поради, підтримавши хейт, який провокує ментальну смерть, проти якої вона була ще два тижні тому,

– емоційно написала Катерина в сторіс.



Полтавська обурилася через допис Єфросиніної / Скриншот інстаграм-сторіс дівчини

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Раніше Полтавську роздратував Дантес

Перед цим обраниця Остапчука поскандалила з Володимиром Дантесом, який заступився за жінок. Він записав коротке відео, у якому заспівав для дівчат. У пісні є такі рядки: "Гей, мала, не голи ноги і вульву свою. Гей мала, ми таких хлопців, вертіли на х*ю. Гей мала, ти ідеальна, як квітонька ти. Ей мала, скажу тобі чесно, ти 10 із 10".

На це отримав різку відповідь Полтавської, яка назвала це "перевзуванням" та пригадала Дантесу, що той нещодавно в одному з шоу теж говорив про депіляцію жінки.