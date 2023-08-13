Украинская актриса Наталка Денисенко прокомментировала скандал вокруг сексистских высказываний Остапчука, Буше и Позитива. На этот раз она встала на защиту мужчин.

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Наталка Денисенко о скандале

Актриса считает, что чаще именно женщины бывают жестоки в отношении друг друга. Она отметила, что ее муж не обращает внимания на волосы на теле, но замечает ее состояние, чувство, блеск в глазах.

Никто не виноват, что у мужчин есть какие-то свои предубеждения относительно красоты. Иногда чаще женщины бывают более жестокими в высказываниях друг к другу. (я это знаю точно, потому что на один мужчина не говорил то, что говорили "подружки"). О травле подростками сверстников – я вообще молчу. Веками общество навязывало какие-то формы и правила красоты и поведения,

– написала Денисенко.

Наталка добавила, что ребенком никогда не задумывалась о стереотипах. Она предположила, что мы "свернули не туда" и забыли свою природу.

"Как таких выводов – не будет, потому что я не знаю, как правильно. Я знаю, как хорошо будет для меня. Для меня, главное просто любить себя здоровой любовью. Не по эгоизму, а по попечению. Любить своего ребенка и учить, что красота может быть в разных формах и смыслах. Для меня, главное чувствовать себя! Расширять свое восприятие, и вместе с тем, понять, что каждый имеет право на свои предпочтения. И, конечно, питать в себе любовь к своим людям, а не разводить срачи".

Отвечая на комментарии поклонников, Наталка Денисенко добавила, что ее не обидели высказывания шоуменов. "Я тоже, кстати, вообще не обиделась и не испытала какой-либо дискриминации за то, что они там ставили оценки своим предпочтениям".



Наталка Денисенко / Фото из инстаграма Наталки Денисенко

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