Наталка Денисенко підозрює, що інфікувалася коронавірусом

Українська акторка Наталка Денисенко повідомила про проблеми зі здоров'ям. Вона не виключає, що могла інфікуватися "Омікроном".

Чимало людей зараз хворіють, тому необхідно берегти себе. Акторка Наталка Денисенко підозрює, що могла інфікуватися коронавірусом. Днями зірка планує здати ПЛР-тест, а наразі самоізолювалася.

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Наталка Денисенко повідомила про хворобу

Серед симптомів COVID-19 у Наталки була підвищена температура, боліло горло. В її оточенні багато хворих, тому не виключає, що й сама захворіла.

Я підозрюю, що також хворію. Тест не здавала. Але декілька днів тому в мене була підвищена температура і боліло горло. Зараз все минуло,

– поділилася Денисенко.

У суботу в акторки запланований знімальний день, тому в четвер вона здасть ПЛР-тест та аналіз крові, щоб перевірити, чи здорова. А наразі залишається вдома, щоб хвороба не повернулася або не дала ускладнень.

Наталка Денисенко про хворобу / Скриншот інстаграм-сторіз акторки

Українські зірки, які зараз хворіють на COVID-19