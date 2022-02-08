Чимало людей зараз хворіють, тому необхідно берегти себе. Акторка Наталка Денисенко підозрює, що могла інфікуватися коронавірусом. Днями зірка планує здати ПЛР-тест, а наразі самоізолювалася.
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Наталка Денисенко повідомила про хворобу
Серед симптомів COVID-19 у Наталки була підвищена температура, боліло горло. В її оточенні багато хворих, тому не виключає, що й сама захворіла.
Я підозрюю, що також хворію. Тест не здавала. Але декілька днів тому в мене була підвищена температура і боліло горло. Зараз все минуло,
– поділилася Денисенко.
У суботу в акторки запланований знімальний день, тому в четвер вона здасть ПЛР-тест та аналіз крові, щоб перевірити, чи здорова. А наразі залишається вдома, щоб хвороба не повернулася або не дала ускладнень.
Наталка Денисенко про хворобу / Скриншот інстаграм-сторіз акторки
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