Немало людей сейчас болеют, поэтому необходимо беречь себя. Актриса Наталья Денисенко подозревает, что могла инфицироваться коронавирусом. На днях звезда планирует сдать ПЦР-тест, а сейчас самоизолировалась.

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Наталья Денисенко сообщила о болезни

Среди симптомов COVID-19 у Натальи была повышенная температура, болело горло. В ее окружении много больных, поэтому не исключает, что и сама заболела.

Я подозреваю, что тоже болею. Тест не сдавала. Но несколько дней назад у меня была повышенная температура и болело горло. Сейчас все прошло,

– поделилась Денисенко.

В субботу у актрисы запланирован съемочный день, поэтому в четверг она сдаст ПЦР-тест и анализ крови, чтобы проверить, здорова ли. А пока остается дома, чтобы болезнь не вернулась или не дала осложнений.

Наталья Денисенко о болезни / Скриншот инстаграм-сторис актрисы

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