Наталія Могилевська зачарувала домашнім образом: фото в халаті та з букетом троянд

Українська співачка Наталія Могилевська у період різдвяних свят зачарувала домашнім аутфітом. Артистка позувала на камеру в затишному халаті, а біля неї стояв величезний букет білих троянд.

Після святкування Нового року Наталія Могилевська готується до різдвяних свят. Вона відзначає їх вдома, тоді як багато колег полетіли ніжитися на сонечку в теплих країнах.

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Домашній look Наталії Могилевської

Артистка опублікувала фото, на якому позувала біля великого букета красивих білих троянд. Наталія позувала на камеру в розкішному халаті молочного кольору, хизуючись оголеними ніжками. Волосся зірка вклала у легкі локони, а на обличчі зробила макіяж з чорними тінями на повіках і матовою помадою на губах. Також увагу привернув бездоганний червоний манікюр знаменитості.



Наталія Могилевська у халаті / Фото з інстаграму співачки

Домашні образи українських зірок