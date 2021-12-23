В новорічній атмосфері ранки по-справжньому особливі. Хочеться прокидатися, насолодитися ранковою кавою біля ялинки та спостерігати за зимовою казкою на вулиці. А ранкові ритуали стають ще приємнішими.

Дивіться також Григорій Решетник показав, як прикрасив ялинку з дружиною та синами: сімейні кадри

Домашній look Христини Решетник

Христина Решетник кожен ранок починає з дівочих процедур. Зіркова дружина показала, як виглядає після них. Христина позувала, сидячи на дивані біля ялинки. Вона одягнула білий халат, а мокре волосся заховала під синій рушник. На обличчі ще не було косметики, а лише патчі під очима.

У такому образі впізнають себе багато дівчат. Адже завжди хочеться виглядати бездоганно, а для цього потрібні зусилля та час.

"Моя ранкова рутина", – лаконічно підписала фото Решетник.



Ранковий образ Христини Решетник / Фото з інстаграму Христини Решетник

Підписники Решетник не залишають без уваги жодну публікацію. У коментарях вони засипають дівчину компліментами.

Нагадаємо, нещодавно Христина відпочивала на Карибах. Однак на острів вона полетіла без чоловіка і дітей. Це була ініціатива Григорія Решетника, який відчув, що коханій необхідний відпочинок.