NK починає ділитися святковими фотографіями. А зовсім скоро в будинку Каменських з'являться новорічні декорації, які також додадуть її світлинам особливої атмосфери.

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Домашній образ Насті Каменських

Виконавиця позувала на камеру, сидячи на підлозі. Настя одягнула стильні штани коричневого кольору з білими смугами та білу обтислу кофту. Образ вийшов дуже світлим і затишним.

Волосся Настя вклала у фірмові кучері, а на обличчя не наносила косметику. Зірка не соромиться демонструвати натуральну вроду, тому часто в мережі з'являється без макіяжу.

У руках артистка тримала новорічні адвент-календарі, які й додали кадрові святковості.



Настя Каменських у домашньому образі / Фото з інстаграму NK

Новорічні фото знаменитостей