Після святкування Нового року Наталія Могилевська готується до різдвяних свят. Вона відзначає їх вдома, тоді як багато колег полетіли ніжитися на сонечку в теплих країнах.
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Домашній look Наталії Могилевської
Артистка опублікувала фото, на якому позувала біля великого букета красивих білих троянд. Наталія позувала на камеру в розкішному халаті молочного кольору, хизуючись оголеними ніжками. Волосся зірка вклала у легкі локони, а на обличчі зробила макіяж з чорними тінями на повіках і матовою помадою на губах. Також увагу привернув бездоганний червоний манікюр знаменитості.
Наталія Могилевська у халаті / Фото з інстаграму співачки
Домашні образи українських зірок
- Настя Каменських позувала в білій кофті та коричневих штанах з білими смугами.
- Після ранкового душу Христина Решетник сфотографувалася в білому халаті та з синім рушником на голові.
- Надя Дорофєєва на подвір'ї власного заміського маєтку була в молочному в'язаному костюмі.