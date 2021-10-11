Артистка продовжує диктувати тренди українським модницям. Днями вона показала, як змінила колір волосся, а тепер продемонструвала стильний осінній образ, який підійде для роботи вдома та прогулянок.
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Домашній look Наді Дорофєєвої
Зірка постала перед об'єктивом на веранді котеджу. Надя одягнула молочний в'язаний костюм, що складався з шортів і светра oversize. Такий look поєднала з бежевими гольфами на ногах і масивним білим взуттям. У руці Дорофєєва тримала білу чашку з теплим напоєм, що додавало її образові ще більше атмосферності.
Волосся співачка вклала у легкі локони, а на обличчі зробила ледь помітний макіяж. На одному з фото дівчина, піднявши светр вверх, показала молочний бюстгальтер.
Я обожнюю свою роботу, але не люблю, коли не встигаю насолодитися процесом і починаю втрачати ресурс. Тут жодне лате не врятує! Тому зараз стараюся залишати неділю вихідним, проводити її для себе, щоб потім з новими силами включатися в робочий тиждень,
– розповіла Дорофєєва.
Надя Дорофєєва у теплому костюмі / Фото з інстаграму співачки
Надя Дорофєєва у теплому костюмі / Фото з інстаграму співачки
Надя Дорофєєва у теплому костюмі / Фото з інстаграму співачки
Надя Дорофєєва у теплому костюмі / Фото з інстаграму співачки
Підписники зірки в коментарях залишають багато приємних слів на її адресу. Вони зазначають, що в Наді дуже красивий образ.
- "Дуже гарне вбрання!"
- "Красива! Костюм вогонь!"
- "Такі атмосферні фото!"
- "Принцеса!"
- "Класний светр!"