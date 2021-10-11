Артистка продовжує диктувати тренди українським модницям. Днями вона показала, як змінила колір волосся, а тепер продемонструвала стильний осінній образ, який підійде для роботи вдома та прогулянок.

Дивіться також Надя Дорофєєва гуляла Києвом у костюмі за 21 тисячу гривень

Домашній look Наді Дорофєєвої

Зірка постала перед об'єктивом на веранді котеджу. Надя одягнула молочний в'язаний костюм, що складався з шортів і светра oversize. Такий look поєднала з бежевими гольфами на ногах і масивним білим взуттям. У руці Дорофєєва тримала білу чашку з теплим напоєм, що додавало її образові ще більше атмосферності.

Волосся співачка вклала у легкі локони, а на обличчі зробила ледь помітний макіяж. На одному з фото дівчина, піднявши светр вверх, показала молочний бюстгальтер.

Я обожнюю свою роботу, але не люблю, коли не встигаю насолодитися процесом і починаю втрачати ресурс. Тут жодне лате не врятує! Тому зараз стараюся залишати неділю вихідним, проводити її для себе, щоб потім з новими силами включатися в робочий тиждень,

– розповіла Дорофєєва.

Надя Дорофєєва у теплому костюмі / Фото з інстаграму співачки



Надя Дорофєєва у теплому костюмі / Фото з інстаграму співачки



Надя Дорофєєва у теплому костюмі / Фото з інстаграму співачки



Надя Дорофєєва у теплому костюмі / Фото з інстаграму співачки Надя Дорофєєва у теплому костюмі / Фото з інстаграму співачки

Підписники зірки в коментарях залишають багато приємних слів на її адресу. Вони зазначають, що в Наді дуже красивий образ.