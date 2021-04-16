Наталія Могилевська вразила сміливим образом в атласному жакеті: фото

Успішна українська артистка Наталія Могилевська продовжує підкорювати публіку сміливими виходами. Цього разу вона продемонструвала стильний аутфіт в атласному вбранні та джинсах.

Популярна українська співачка Наталія Могилевська опублікувала новий кадр на особистій сторінці. Зірка не боїться експериментувати, а тому обирає неочікувані поєднання та цікаві кольори.

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Образ Наталії Могилевської

Знаменитість мала діловий вигляд, ймовірно, вирушала на зустріч. Вона постала перед камерою в білосніжній атласній блузці з V-подібним вирізом та глибоким декольте. Зірка поєднала блузку із блакитними джинсами, а також світлим піджаком.

Стильний образ артистки доповнювали рожеві окуляри з масивною оправою. Також зірка мала молочний манікюр. Наталія Могилевська постала в кадрі з термочашкою, випиваючи теплий напій. Волосся вона зібрала в неакуратний пучок, випустивши кілька хвилястих пасем. Зірка зробила легкий макіяж, вирівнявши тон обличчя й підкресливши очі тушшю.



Наталія Могилевська / Фото з інстаграму Наталії Могилевської

Поради від Наталії Могилевської

У підписі до фото зірка зізналась, що її часто запитують, де можна дістати гроші. На думку Могилевської, це один з найбільших страхів у людей.

"Допоможу тим, що сама щиро вважаю, що коли закінчуються одні професії, в той таки час відкривається безліч інших вакансій. Зараз неймовірна потреба роботи фахівців в інтернеті. Потрібні адміністратори, продавці, вчителі, дизайнери, стилісти, програмісти та інше. А ще таксі, доставка", – поділилась Наталія.

Треба розуміти, що світ до свого попереднього стану може ніколи не повернутися, і скажу вам чесно, найбільше поважаю тих людей, хто цей локдаун використовував для того, щоб перепрофілюватися і вивчити нову професію, щоб завтра нею користуватися,

– наголосила співачка.

Знаменитість додала, що навіть коли нова професія та знання не стануть в пригоді, то сам процес навчання є розвиваючим. Можливо, під час цього ви задумаєтеся над чимось третім, зовсім іншим.

"Це називається сюрпризи дороги, і головне – йти вперед, а дорога вже почне відкривати нові напрямки. Тому не бійтеся вчитися новому, не бійтеся шукати нову професію для себе, нічого страшного, можливо, ви знайдете щось ще цікавіше, ніж те, що було вчора. Грошей на планеті залишилося стільки само, запитів стільки само", – підсумувала Могилевська.

Стильні образи Наталії Могилевської