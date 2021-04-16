Популярная украинская певица Наталья Могилевская опубликовала новый кадр на личной странице. Звезда не боится экспериментировать, а потому выбирает неожиданные сочетания и интересные цвета.

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Образ Натальи Могилевской

Знаменитость имела деловой вид, вероятно, отправлялась на встречу. Она предстала перед камерой в белоснежной атласной блузке с V-образным вырезом и глубоким декольте. Звезда соединила блузку с голубыми джинсами, а также светлым пиджаком.

Стильный образ артистки дополняли розовые очки с массивной оправой. Также звезда имела молочный маникюр. Наталья Могилевская появилась в кадре с термочашкой, выпивая теплый напиток. Волосы она собрала в неаккуратный пучок, выпустив несколько волнистых прядей. Звезда сделала легкий макияж, выровняв тон лица и подчеркнув глаза тушью.



Наталья Могилевская / Фото из инстаграма Натальи Могилевской

Советы от Натальи Могилевской

В подписи к фото звезда призналась, что ее часто спрашивают, где можно получить деньги. По мнению Могилевской, это один из самых больших страхов у людей.

"Помогу тем, что сама искренне считаю, что когда заканчиваются одни профессии, в то же время открывается множество других вакансий. Сейчас невероятная потребность работы специалистов в интернете. Нужны администраторы, продавцы, учителя, дизайнеры, стилисты, программисты и др. А еще такси, доставка", – поделилась Наталья.

Надо понимать, что мир в прежнее состояние может никогда не вернуться, и скажу вам честно, больше всего уважаю тех людей, кто этот локдаун использовал для того, чтобы перепрофилироваться и изучить новую профессию, чтобы завтра ею пользоваться,

– отметила певица.

Знаменитость добавила, что даже если новая профессия и знания не пригодятся, то сам процесс обучения является развивающим. Возможно, во время этого вы задумаетесь над чемто третьим, совсем другим.

"Это называется сюрпризы дороги, и главное – идти вперед, а дорога уже начнет открывать новые направления. Поэтому не бойтесь учиться новому, не бойтесь искать новую профессию для себя, ничего страшного, возможно, вы найдете что-то еще интереснее, чем то, что было вчера. Денег на планете осталось столько же, запросов столько же", – подытожила Могилевская.

Стильные образы Натальи Могилевской