Влад Яма прославився завдяки шоу "Танці з зірками", в якому брав участь з легендарною співачкою Наталією Могилевською. У той час як партнерам приписували бурхливий роман, танцівник вже зустрічався з Ліліаною. Дівчина ревнувала коханого до артистки.

У першому сезоні проєкту "Танці з зірками" Влад Яма став у пару з на сім років старшою і шалено відомою Наталією Могилевською. 2006 року вони були найобговорюванішою парою українського шоу-бізнесу.

Варто знати Влад Яма розповів про паузу в стосунках з дружиною

Глядачі були переконані, що талановитий танцівник підкорив серце норовливої співачки, а журналісти лише підливали масла у вогонь. Проте на той час Яма вже рік таємно зустрічався з Ліліаною, яка згодом стала його дружиною. Тоді дівчині доводилося несолодко, адже на тлі чуток вона ревнувала Влада Яму до Могилевської.

Дружина Влада Ями про ревнощі до Наталії Могилевської

Дружина Влада Ями не приховує, що його участь в "Танцях з зірками" була для них випробуванням. Тоді стосунки пари були сповнені ревнощів та конфліктів.

Складний був період, бо були й поцілунки на паркеті. Вони грали у справжнє кохання, навіть я вірила. У нас були сварки, конфлікти на цю тему,

– розповіла Ліліана.

Влад Яма був відвертий з коханою і щиро зізнавався, що вони з Наталією Могилевською повинні демонструвати почуття, адже інакше глядачі їм не повірять.

"На паркеті, як і в класному театрі, все має бути по-справжньому. У тому й сенс танцювальних постановок. Треба зробити це так, щоб всі глядачі повірили в розказану історію. Ми намагалися зробити це на максимум", – пригадав танцівник.

Нагадаємо, у вересні минулого року Влад Яма відповів на чутки про роман з Могилевською. Він наголосив, що "взаємне притягання" і "флюїди" були між ними тільки на паркеті під час танцю в прямому ефірі, а в реальному житті – ніколи.