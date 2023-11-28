У компанії Кузьми Скрябіна: Наталія Могилевська показала архівні фото
Джерело:Наталія Могилевська
Співачка Наталія Могилевська оприлюднила кадри з архіву. На деяких вона позувала разом з Андрієм Кузьменком.
Архівні фото Наталія Могилевська оприлюднила на своїй сторінці. Цей допис зірка присвятила авторці деяких її хітів.
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Могилевська показала кадри з архіву
Виконавиця розповіла про Наталію Лей, дружину її гітариста Сергія Підкаури, з яким вона працює понад 20 років. Наталія Лей написала вже багато пісень, серед яких трек "Полюби меня такой".
І от сьогодні ми знов повернулися до співпраці. Вона є автором пісні "Я повертаюсь", яку ви всі так полюбили. Вона дуже хвилювалась за продакшн цієї пісні, тому що вклала в неї дуже багато особистих відчуттів, бо сама пережила повернення і страшенну ностальгію за Україною. Зараз вона тут. І дуже щаслива за нашу прем'єру,
– поділилась Могилевська.
Наталія Могилевська показала в мережі архівні фото приблизно 10-річної давнини, серед яких є кадри з Сергієм Підкаурою, Наталією Лей, а також Андрієм Кузьменком.
Наталія Могилевська з друзями / Фото з інстаграму Могилевської
Наталія Могилевська з друзями / Фото з інстаграму Могилевської
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