У компанії Кузьми Скрябіна: Наталія Могилевська показала архівні фото

Співачка Наталія Могилевська оприлюднила кадри з архіву. На деяких вона позувала разом з Андрієм Кузьменком.

Архівні фото Наталія Могилевська оприлюднила на своїй сторінці. Цей допис зірка присвятила авторці деяких її хітів.

До слова Леся Нікітюк оцінила нову пісню Наталії Могилевської: кумедна реакція потрапила на відео

Могилевська показала кадри з архіву

Виконавиця розповіла про Наталію Лей, дружину її гітариста Сергія Підкаури, з яким вона працює понад 20 років. Наталія Лей написала вже багато пісень, серед яких трек "Полюби меня такой".

І от сьогодні ми знов повернулися до співпраці. Вона є автором пісні "Я повертаюсь", яку ви всі так полюбили. Вона дуже хвилювалась за продакшн цієї пісні, тому що вклала в неї дуже багато особистих відчуттів, бо сама пережила повернення і страшенну ностальгію за Україною. Зараз вона тут. І дуже щаслива за нашу прем'єру,

– поділилась Могилевська.

Наталія Могилевська показала в мережі архівні фото приблизно 10-річної давнини, серед яких є кадри з Сергієм Підкаурою, Наталією Лей, а також Андрієм Кузьменком.



Наталія Могилевська з друзями / Фото з інстаграму Могилевської



Наталія Могилевська з друзями / Фото з інстаграму Могилевської

Архівні фото зірок