Українська співачка Alyosha (справжнє ім'я – Олена Тополя) стала популярною ще у 2010-х. Артистка опублікувала фото з періоду початку своєї кар'єри на особистій сторінці.

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Alyosha показала архівне фото

Виконавиця поділилась з шанувальниками світлиною, яку зробила 20 років тому. На чорно-білому знімку видно, як артистка позувала перед камерою у сміливому образі.

Alyosha постала у вузьких джинсах з розрізами та низькою талією, а також короткому чорно-білому топі. Вбрання підкреслило тонку талію та прес артистки. У співачки тоді було довжелезне біляве волосся, вкладене хвилями. Очі Олена підкреслила чорними стрілками.

20 років тому. Що я можу повторити, так це волосся. Ніяких ножиць більше!

– поділилась Alyosha.



Alyosha / Фото з інстаграму Alyosha

Шанувальники Alyosha діляться своїми враженнями від архівного фото. Прихильники підмічають, що знаменитість майже не змінилася з того часу.

"Як казала моя бабуся: "за хорошим чоловіком жінка не знає що таке старість"";

"З роками ще гарніша. 20 років вас не змінили, а навіть зробили більш жіночною, довге волосся вам пасує";

"Я так постійно кажу, ніяких ножиць, а потім як все в тумані...";

"Дівоча коса, дівоча краса";

"Ви майже не змінились!".

Зауважимо, що минулого місяця Alyosha заявила, що хоче змінити свій псевдонім. Тепер відомо, що зірка наразі вирішила виступати зі своїм справжнім іменем. На афішах першого сольного концерту співачки написане ім'я Олени Тополі, а псевдонім Alyosha вказаний меншими літерами знизу.