Наталья Могилевская обнародовала на своей странице. Это сообщение звезда посвятила автору некоторых ее хитов.

К слову Леся Никитюк оценила новую песню Натальи Могилевской: забавная реакция попала на видео

Могилевская показала кадры из архива

Исполнительница рассказала о Наталье Лей, жене ее гитариста Сергее Пидкауре, с которым она работает более 20 лет. Наталья Лей написала уже много песен, среди которых трек "Полюби меня такой".

И вот сегодня мы снова вернулись к сотрудничеству. Она автор песни "Я повертаюсь", которую вы все так полюбили. Она очень волновалась за продакшн этой песни, потому что вложила в нее очень много личных ощущений, потому что сама пережила возвращение и страшную ностальгию по Украине. Сейчас она здесь. И очень счастлива за нашу премьеру,

– поделилась Могилевская.

Наталья Могилевская показала в сети архивные фото примерно 10-летней давности, среди которых есть кадры с Сергеем Пидкаурой, Наталией Лей, а также Андреем Кузьменко.



Наталья Могилевская с друзьями / Фото из инстаграма Могилевской



Наталья Могилевская с друзьями / Фото из инстаграма Могилевской

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