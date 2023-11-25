Українська травесті-діва Монро опублікувала на своїй сторінці чесні фото. Вона показала, як виглядала до маніпуляцій із зовнішністю.

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Архівне фото діви Монро

Монро продемонструвала світлину з архіву, де позувала у рудій перуці та сукні. З наступного фото помітно, що травесті-діва робила уколи краси, адже її обличчя помітно видовжилося. Вона й сама не приховує, що робила філери.

Любов до себе починається з філерів і без мудака поруч. Коли вночі полізла в архіви,

– поділилася Монро.



Як змінилась Монро / Фото з її інстаграму

Фани діляться своїми враженнями після перегляду цих світлин: