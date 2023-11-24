Іменитий дизайнер Андре Тан розповів, що 22 листопада для нього – особливий день. У 23 роки він створив власний бренд.

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Андре Тан показав архівне фото

Хто не ризикує, той не п'є шампанське. 22 роки тому я ризикнув і створив власний бренд — ANDRE TAN,

– пригадав модельєр.

Андре Тан розповів, що не міг і уявити масштабів, як розвинеться його бренд. Але точно вірив у це, бо любив справу, якою займався. Компанія пройшла банкрутство, пандемію, та мусить пройти війну. Дизайнер подякував усім, хто до цього долучився.

"Тому, друзі, не бійтеся помилятися, ризикувати, жити це життя! Це приводить до неймовірних речей. І такою річчю у моєму житті став бренд ANDRE TAN. З днем народження нас", – додав Андре Тан.

З цієї нагоди він поділився архівним фото. На ньому Андре Тан позував з довгим волоссям та келихом шампанського.



Андре Тан / Фото з інстаграму Андре Тана