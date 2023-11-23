Наталія Могилевська записала на відео реакцію телеведучої на її нову пісню. Ролик зірка опублікувала в мережі.
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Леся Нікітюк кумедно відреагувала на пісню Могилевської
"Послухай, нова пісня. Скажи, що ти думаєш", – попросила Наталія Могилевська у Лесі Нікітюк.
Артистка увімкнула на телефоні музику, а ведуча моментально піднялася з крісла та вийшла з кадру.
"Уже супер!" – кумедно прокоментувала Нікітюк.
"Друзі мої, щоб ви так швидко до України поверталися, як Леся Нікітюк зрозуміла, що це хіт!" – з усмішкою додала Наталія Могилевська.
Могилевська увімкнула Нікітюк нову пісню: відео
Який трек презентувала співачка
Днями Наталія Могилевська випустила пісню "Я повертаюсь", яку присвятила всім тим, хто повернувся додому. Тим, кого чекають, тим, хто повертається до життя після хвороби.
Вона – заклик бути сміливим, вона прохання не забувати своє коріння, не втрачати мрію на перемогу і на можливість повернутись в Україну. Про військових, які здатні повернутися до життя після поранень. Про професіоналів, які здатні знайти свою роботу в інших сферах. Ця пісня про повернення до себе,
– коментувала прем'єру артистка.
Наталія Могилевська – "Я повертаюсь": дивіться відео онлайн