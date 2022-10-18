Як там без мене метро, як без мене "шахіди", – Наталія Могилевська гостро підколола хейтерів

Після того як Наталія Могилевська розповіла, що намагалася збити ворожий дрон над своїм будинком, з неї покепкували в мережі. Співачка не змовчала й відповіла всім хейтерам, які навалилися на неї за останні тижні.

Минулого тижня Дантес кепкував з Наталії Могилевської, яка в повітряну тривогу співала на станції метро "Позняки". Його розвеселив твіт про те, що через артистку "укриття непридатні для користування". Схоже, вона не стала з'ясовувати стосунки публічно, а використала цей інцидент на свою користь.

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Наталія Могилевська різко відповіла хейтерам

Як там без мене метро, як там без мене "шахіди"?! Я в Чернівці, а лайно все одно полетить у спину. Навіть, якщо на війні ти не з тих, хто лиш тільки плакав, навчився ходить по воді, все одно вони скажуть: "Не вмієш плавать",

– з сарказмом заявила Наталія Могилевська.

У такий спосіб вона оголосила, що виїжджає з Києва на гастролі, і тим самим пропіарила свій тур містами України. "Поки метро "Позняки" може видихнути, їду в турне", – підколола артистка.

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Цікаво, що на саркастичний допис Могилевської не відреагував жоден з хейтерів, її навпаки записали компліментами в коментарях і подякували за те, що не втекла з України:

"Наталіє, ви неймовірна підтримка для людей! Не звертайте уваги на дурнів, які вважають недоречні жарти дотепними";

"Не зважайте на ці безглузді жарти, ви велика молодчинка! Дякуємо за вашу працю";

"Це єдина артистка, яка залишилася в Україні з народом, коли всі інші десь за кордоном заробляють собі гроші";

"Обожнюю вас і ваше почуття гумору";

"Гарно, що ви в Україні. Таких як ви, справжніх, залишилось не багато. Всі чкурнули під різними приводами в Європу і ще кудись";

"Ви підтримка. Ви віра у краще. Ніколи ні для кого не грали ролі. Завжди самостійна і справжня! Народна співачка, яка справді з народом, з людьми".