На прошлой неделе Дантес насмехался над Наталией Могилевской, которая в воздушную тревогу пела на станции метро "Позняки". Его развеселил твит о том, что из-за артистки "укрытия непригодны для пользования". Похоже, она не стала выяснять отношения публично, а использовала этот инцидент в свою пользу.

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Наталья Могилевская резко ответила хейтерам

Как там без меня метро, как там без меня "шахиды"? Я в Черновцах, а дерьмо все равно полетит в спину. Даже если на войне ты не из тех, кто только плакал, научился ходить по воде, все равно они скажут: "Не умеешь плавать",

– с сарказмом заявила Наталья Могилевская.

Таким образом, она объявила, что выезжает из Киева на гастроли, и тем самым пропиарила свой тур по городам Украины. "Пока метро "Позняки" может выдохнуть, еду в турне", – подколола артистка.

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Интересно, что на саркастический пост Могилевской не отреагировал ни один из хейтеров, ее наоборот записали комплиментами в комментариях и поблагодарили за то, что не сбежала из Украины:

"Наталья, вы невероятная поддержка для людей! Не обращайте внимания на дураков, которые считают неуместные шутки остроумными";

"Не обращайте внимания на эти бессмысленные шутки, вы большая молодчинка! Спасибо за ваш труд";

"Это единственная артистка, которая осталась в Украине с народом, когда все остальные где-то за границей зарабатывают себе деньги";

"Обожаю вас и ваше чувство юмора";

"Хорошо, что вы в Украине. Таких как вы, настоящих, осталось не много. Все бросились под разными предлогами в Европу и еще куда-то";

"Вы поддержка. Вы вера в лучшее. Никогда ни для кого не играли роли. Всегда самостоятельная и настоящая! Народная певица, действительно с народом, с людьми".

Напомним, с первых дней войны Могилевская развозила воду и сладости по станциям метро, ставшим укрытием для тысяч киевлян. Чтобы подбодрить людей в подземке, она также пела свои хиты.