На прошлой неделе Дантес насмехался над Наталией Могилевской, которая в воздушную тревогу пела на станции метро "Позняки". Его развеселил твит о том, что из-за артистки "укрытия непригодны для пользования". Похоже, она не стала выяснять отношения публично, а использовала этот инцидент в свою пользу.
На тему Пытались сбить, – Наталья Могилевская показала, как над ее домом пролетел дрон-камикадзе
Наталья Могилевская резко ответила хейтерам
Как там без меня метро, как там без меня "шахиды"? Я в Черновцах, а дерьмо все равно полетит в спину. Даже если на войне ты не из тех, кто только плакал, научился ходить по воде, все равно они скажут: "Не умеешь плавать",
– с сарказмом заявила Наталья Могилевская.
Таким образом, она объявила, что выезжает из Киева на гастроли, и тем самым пропиарила свой тур по городам Украины. "Пока метро "Позняки" может выдохнуть, еду в турне", – подколола артистка.
Не пропустите Во время воздушной тревоги: Наталья Могилевская спела "Ой у лузі червона калина" в метро
Интересно, что на саркастический пост Могилевской не отреагировал ни один из хейтеров, ее наоборот записали комплиментами в комментариях и поблагодарили за то, что не сбежала из Украины:
- "Наталья, вы невероятная поддержка для людей! Не обращайте внимания на дураков, которые считают неуместные шутки остроумными";
- "Не обращайте внимания на эти бессмысленные шутки, вы большая молодчинка! Спасибо за ваш труд";
- "Это единственная артистка, которая осталась в Украине с народом, когда все остальные где-то за границей зарабатывают себе деньги";
- "Обожаю вас и ваше чувство юмора";
- "Хорошо, что вы в Украине. Таких как вы, настоящих, осталось не много. Все бросились под разными предлогами в Европу и еще куда-то";
- "Вы поддержка. Вы вера в лучшее. Никогда ни для кого не играли роли. Всегда самостоятельная и настоящая! Народная певица, действительно с народом, с людьми".