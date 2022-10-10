Могилевська та Дантес перебувають у дружніх стосунках, раніше вони співпрацювали. Але артиста неабияк розсмішив допис, який він побачив у твітері. Тому Володимир поділився ним в особистих інстаграм-сторіс.

Дивіться також Вакарчук заспівав на вцілілому скляному мосту у Києві: надихаюче відео

Як Дантес покепкував з Могилевської

Вранці 10 жовтня українські міста потрапили під масовий ракетний обстріл росіян. Під час повітряної тривоги метрополітени були укриттям для киян. На станції метро "Позняки" помітили Наталію Могилевську. Артистка разом з іншими мешканцями столиці ховалася від цинічних обстрілів. Вона вирішила хоч трохи покращити настрій українців цього жахливого ранку.

Користувач твітеру Сашко Кульчицький опублікував допис, в якому закликав киян уникати станцій метро, де під час повітряної тривоги з'являється Наталія Могилевська.