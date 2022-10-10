Могилевська та Дантес перебувають у дружніх стосунках, раніше вони співпрацювали. Але артиста неабияк розсмішив допис, який він побачив у твітері. Тому Володимир поділився ним в особистих інстаграм-сторіс.
Дивіться також Вакарчук заспівав на вцілілому скляному мосту у Києві: надихаюче відео
Як Дантес покепкував з Могилевської
Вранці 10 жовтня українські міста потрапили під масовий ракетний обстріл росіян. Під час повітряної тривоги метрополітени були укриттям для киян. На станції метро "Позняки" помітили Наталію Могилевську. Артистка разом з іншими мешканцями столиці ховалася від цинічних обстрілів. Вона вирішила хоч трохи покращити настрій українців цього жахливого ранку.
Користувач твітеру Сашко Кульчицький опублікував допис, в якому закликав киян уникати станцій метро, де під час повітряної тривоги з'являється Наталія Могилевська.
Шановні кияни, під час повітряних тривог намагайтесь уникати станції метро "Позняки". Туди приходить Наталя Могилевська, починає співати й робить укриття практично непридатними для користування,
– написав він у твітері.
Володимир Дантес опублікував скриншот цього допису на особистій сторінці в інстаграмі. Артист зазначив, що це його неабияк розсмішило.
Дантес про Могилевську в укритті / Скриншот інстаграм-сторіс співака
Насправді ранок 10 жовтня для всіх українців був надзвичайно важким. Багато громадян порівнюють його з початком війни. Росіяни цинічно обстріляли критичну інфраструктуру, вкотре вбили мирне населення, принесли горе в українські сім'ї. Почалася нова ескалація цієї жахливої війни.
Що про обстріл Києва казали зірки
- Слава Дьомін вранці 10 жовтня перебував у Києві. Він показав фото, яке зробив за 10 хвилин до прильоту ракети біля його офісу.
- Перша леді Олена Зеленська опублікувала відео, як кияни співають у метро під час повітряної тривоги й ракетної атаки.
- Джамала зараз перебуває у Варшаві з дітьми, проте відчула на собі, що таке агресія Росії. Кав'ярня артистки та її чоловіка TAKAVA Coffee-Buffet постраждала від ударної хвилі через ракетний обстріл.
- Софія Ротару, яка останні 8 років не соромилась працювати на країну-агресора Росію, зрідка коментує атаки на цивільне населення та інфраструктуру. 10 жовтня вона опублікувала 4 інстаграм-сторіс з кадрами з Києва, де начебто перебувала на початку війни й нібито є зараз.
- Народна артистка України Ніна Матвієнко 10 жовтня відзначила 75-річчя. Вона сказала, що їй гірко усвідомлювати, що 75 років настали у такий тривожний час і день.