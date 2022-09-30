"Я б таке ніколи не одягнула": Настю Каменських розкритикували за патріотичне відео

Співачка Настя Каменських опублікувала патріотичне відео, однак воно викликало різні реакції у підписників артистки в інстаграмі. Чому деякі фоловери NK обурилися через її зовнішній вигляд – читайте далі.

Вже не вперше за час повномасштабного вторгнення публікації Каменських критикують. Днями артистка поширила нове патріотичне відео, однак не всі шанувальники оцінили його позитивно.

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Настя Каменських активна в інстаграмі, часто публікує фото та відео, в яких намагається довести свою патріотичність. Але через те, що зірка пів року війни відсиджувалися за кордоном, тепер її часто критикують.

Чому Каменських розкритикували за нове відео

Співачка поширила в мережі нове відео, яке зняла під англомовний трек. У дописі під роликом Каменських написала англійською: "Я українка і це моя суперсила". Настя постала перед камерою у білій футболці з червоним написом "Ukraine". Колір напису та ниток, які були пришиті до букв, нагадував кров, що й стало причиною нової порції хейту в бік NK. Також у коментарях звертають увагу на самовдоволене обличчя Каменських.

"Я б таке ніколи не одягнула. Здається, що це кров. І без цього боляче людям. Посилання негативне. Хоча розумію, що хтось хотів інший сенс".

"Кому війна, а кому мати рідна. Піп*ць просто. Шоу. Краще б як Брєжнєва, волонтером була. Ще труси такі залишилось показати".

"Щирі зрадники свого народу".

"Щось вже не те, Настю. В тебе дуже самовдоволене обличчя. Якби Потап був у ЗСУ, то, мабуть, було б інакше".

"Жах? Ви при своєму розумі?"

Та є й ті віддані прихильники Каменських, які підтримують її та засипають компліментами.

"Ви дуже гарна! Перемога за нами! Слава Україні!"

"Вогонь!"

"Наша люба NK! Слава Україні!"

"Ви неймовірна! Українські дівчата найкрасивіші й ви приклад у цьому!"

"Гарна Настя!"