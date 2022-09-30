Уже не первый раз за время полномасштабного вторжения публикации Каменских критикуют. На днях артистка распространила новое патриотическое видео, однако не все поклонники оценили его положительно.

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Настя Каменских активна в инстаграмме, часто публикует фото и видео, в которых пытается доказать свою патриотичность. Но потому, что звезда полгода войны отсиживались за границей, теперь ее часто критикуют.

Почему Каменских раскритиковали за новое видео

Певица распространила в сети новое видео, снявшееся под англоязычный трек. В посте под роликом Каменских написала по-английски: "Я украинка и это моя суперсила". Настя предстала перед камерой в белой футболке с красной надписью "Ukraine". Цвет надписи и ниток, пришитых к буквам, напоминал кровь, что и стало причиной новой порции хейта в сторону NK. Также в комментариях обращают внимание на самодовольное лицо Каменских.

"Я бы такое никогда не одела. Кажется, что это кровь. И без того больно людям. Ссылка отрицательная. Хотя понимаю, что кто-то хотел другой смысл".

"Кому война, а кому мать родная. Попец просто. Шоу. Лучше бы как Брежнева, волонтером была. Еще трусы такие осталось показать".

"Искренние предатели своего народа".

"Что-то уже не то, Настя. У тебя очень самодовольное лицо. Если бы Потап был в ВСУ, то, наверное, было бы по-другому".

"Ужас? Вы при своем уме?"

Но есть и преданные сторонники Каменских, которые поддерживают ее и засыпают комплиментами.

"Вы очень красивая! Победа за нами! Слава Украине!"

"Огонь!"

"Наша дорогая NK! Слава Украине!"

"Вы невероятная! Украинские девушки самые красивые и вы пример в этом!"

"Красивая Настя!"

Напомним, Настя Каменских впервые за время войны приезжала в Украину в начале августа. Ее муж Потап тогда остался за границей. Домой он отважился приехать только через месяц.