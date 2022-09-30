Вже не вперше за час повномасштабного вторгнення публікації Каменських критикують. Днями артистка поширила нове патріотичне відео, однак не всі шанувальники оцінили його позитивно.
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Настя Каменських активна в інстаграмі, часто публікує фото та відео, в яких намагається довести свою патріотичність. Але через те, що зірка пів року війни відсиджувалися за кордоном, тепер її часто критикують.
Чому Каменських розкритикували за нове відео
Співачка поширила в мережі нове відео, яке зняла під англомовний трек. У дописі під роликом Каменських написала англійською: "Я українка і це моя суперсила". Настя постала перед камерою у білій футболці з червоним написом "Ukraine". Колір напису та ниток, які були пришиті до букв, нагадував кров, що й стало причиною нової порції хейту в бік NK. Також у коментарях звертають увагу на самовдоволене обличчя Каменських.
- "Я б таке ніколи не одягнула. Здається, що це кров. І без цього боляче людям. Посилання негативне. Хоча розумію, що хтось хотів інший сенс".
- "Кому війна, а кому мати рідна. Піп*ць просто. Шоу. Краще б як Брєжнєва, волонтером була. Ще труси такі залишилось показати".
- "Щирі зрадники свого народу".
- "Щось вже не те, Настю. В тебе дуже самовдоволене обличчя. Якби Потап був у ЗСУ, то, мабуть, було б інакше".
- "Жах? Ви при своєму розумі?"
Та є й ті віддані прихильники Каменських, які підтримують її та засипають компліментами.
- "Ви дуже гарна! Перемога за нами! Слава Україні!"
- "Вогонь!"
- "Наша люба NK! Слава Україні!"
- "Ви неймовірна! Українські дівчата найкрасивіші й ви приклад у цьому!"
- "Гарна Настя!"