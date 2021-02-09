У куртці Потапа: Настя Каменських показала стильний зимовий образ – фото
Співачка Настя Каменських продемонструвала яскравий зимовий образ на задньому дворі свого засніженого маєтку. Для виходу вона обрала червону куртку чоловіка Потапа.
Джерело:інстаграм Насті Каменських
Поки Україну продовжує засипати снігом, зірки хизуються теплими аутфітами. Поблизу розкішного будинку під Києвом Настя Каменських влаштувала зйомку в затишному образі в стилі кежуал.
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Зимовий образ Насті Каменських
Перед камерою артистка позувала в білому світшоті, наверх якого накинула пуховик насиченого червоного кольору з картатою підкладкою і капюшоном. Як з'ясувалось, це куртка репера і продюсера Потапа.
В особистому профілі в інстаграмі чоловік Насті Каменських опублікував фото в тому ж пуховику, зазначивши, що в них з дружиною один стиль на двох. "Настя Каменських – мій партнер у модному злочині", – написав музикант.
Зимовий look співачка довершила чорною кепкою з принтом. У кадрі вона виглядала фантастично. NK постала з ніжним денним макіяжем з акцентом на очі та блискучою помадою. Волосся вона вклала в легкі локони, а всі аксесуари зняла.
Настя Каменських у куртці Потапа / Фото Instagram / @kamenskux
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