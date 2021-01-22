Популярна українська співачка Настя Каменських часто ділиться з шанувальниками новими фото. Вона вже повернулась з Мальдівів, тож тепер показала світлину з зимової прогулянки.

Настя Каменських і Потап, після того, як вдосталь насолодилися теплом на Мальдівах, повернулися до України. Тому тепер українська співачка знову демонструє стильні зимові образи. Нове фото вона опублікувала на особистій сторінці в інстаграмі.

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Образ Насті Каменських

Українська знаменитість активно проводить вільний час, тому, скоріш за все, вона зробила нові світлини під час пробіжки чи просто прогулянки зимовим містом.

Настя Каменських одягнулась тепло та комфортно, але водночас і стильно. Вона обрала блакитні широкі джинси, білий светр, пуховик та кросівки на масивній підошві в тон. Також співачка вдягнула шапку власного бренду з написом: "Это моя ночь", – так називається одна з її пісень.

Волосся артистка трохи вирівняла та розпустила. А перед камерою позувала без макіяжу, хизуючись природньою вродою. Під фото Настя Каменських з гумором описала дві її світлини.

Зимова казка. Перше фото: обожнюєте зиму, сніг і прогулянки на свіжому повітрі. Друге фото: "а коли вже літо?",

– написала Настя Каменських.



Настя Каменських / Фото з її інстаграму

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Настя Каменських / Фото з її інстаграму