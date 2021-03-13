Настя Каменських зачарувала весняним образом у лавандовому худі: фото

13 березня 2021 , 15:13
Читать новость на русском

Джерело:

інстаграм Насті Каменських

Популярна українська виконавиця Настя Каменських, яка виступає під псевдонімом NK, вкотре потішила шанувальниць новим образом. Вона постала перед камерою у лавандовому худі і показала чудовий look для весняного дня.

Настя Каменських продовжує диктувати тренди українським модницям. Зірка показує різноманітні варіанти яскравих аутфітів, які сподобаються багатьом дівчатам.

Дивіться також Настя Каменських показала сміливий образ у пухнастій кофтинці: фото

Весняний look Насті Каменських

У сонячний березневий день артистка вирішила одягнути яскраве подовжене oversize худі лавандового кольору. Такий верх вона поєднала з обтислими сріблястими шортами.

Волосся знаменитість забрала назад і прикрасила зачіску рожевими шпильками. Також стильний look доповнювали сережки. На обличчі Настя зробила виразний макіяж з коричневими тінями на повіках і блиском на губах.

Для перегляду фото гортайте праворуч

Інші аутфіти NK: