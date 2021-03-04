Популярна українська співачка Настя Каменських поділилась новим фото. Зірка продемонструвала новий весняний образ у блузці з принтом та шкіряних штанах.

Популярна українська співачка Настя Каменських відвідала станцію українського радіо та виконала там пісню "Почуття". Зірка оприлюднила фото з нового світського виходу й підкорила підписників образом.

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Образ Насті Каменських

Знаменитість позувала перед об'єктивом у ніжному look, який чудово підійде для прогулянок весною або ж світських виходів. Настя Каменських приміряла легку білу блузку із чорним принтом, а також темні шкіряні штани. Трендове вбрання артистка поєднала із сріблястими блискучими туфлями з гострим носком. У руках вона тримала великий букет квітів.

Настя Каменських зробила звичну зачіску, просто розпустивши кучеряве волосся. На обличчі вона зробила розкішний макіяж, що вдало завершив гарний аутфіт. Співачка підкреслила очі коричневими тінями й чорними стрілками, а також нафарбувала губи нюдовою помадою.

З приходом весни хочеться все частіше говорити та співати про любов,

– написала Настя Каменських.

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Прихильники Насті Каменських засипали зірку коментарями: