Українська співачка Настя Каменських часто ділиться з прихильниками новими кадрами. Днями зірка оприлюднила нове фото, де похизувалась стильним аутфітом.

Популярна українська артистка Настя Каменських активно розвиває кар'єру співачки, але й не забуває про інстаграм-блог. Там зірка часто публікує фото, де ділиться стильними образами на кожен день чи для світських виходів.

Дивіться також Василіса Фролова замилувала мережу миловидним фото з первістком

Образ Насті Каменських

Знаменитість позувала перед камерою у стильній чорній кофтинці без бретелей, прикрашеній пухом. Вона вдало підкреслювала декольте співачки. Повсякденний аутфіт Настя Каменських доповнила чокером із камінцями та підвісками у вигляді вишень. Також зірка зробила ніжний манікюр у рожевому кольорі.

Артистка незвично вклала волосся, зібравши його у два високі хвости. На обличчі Насті Каменських красувався гарний макіяж. Співачка підкреслила очі коричневими тінями й чорними стрілками, а губи нафарбувала матовою нюдовою помадою.



Настя Каменських / Фото з інстаграму Насті Каменських

У коментарях прихильники знаменитості засипали її компліментами:

Красуня;

Ви найкраща;

Настю, ти прекрасна;

Мила;

Неймовірно красива.

Допис Насті Каменських

У підписі до світлини співачка пороздумувала про догляд за собою, який, на її думку, є важливою складовою життя кожної дівчини.

Якраз на вихідних можна розслабитися, приймаючи ванну з піною при свічках, зробити масочку, пританцьовуючи під улюблену музику, переглянути "Красуню" або "Щоденник пам'яті". Але важливо пам'ятати, що справжня турбота про себе – це не тільки зовнішній догляд,

– зазначила Настя Каменських.

Зірка наголосила, що турбота про себе – це також прийняття себе, недоліків і постійна робота над особистістю. Для Насті це означає прислухатися в першу чергу до себе і не намагатися стати сучасним ідеалом.

"Вибирати свої бажання і потреби, не робити того, що не хочеться і не приносить задоволення, не дозволяти іншим порушувати особисті кордони і знецінювати тебе. Це означає кайфувати від кожного дня, від часу наодинці з собою і від себе самої. Від того, що ти – це ти! Особлива, унікальна, не схожа на інших дівчинка! Яка знає, чого вона хоче і знає, як це отримати! І я бажаю кожній дівчинці по-справжньому піклуватися про себе і любити себе" – підсумувала артистка.