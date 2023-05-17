В мережі продовжують критикувати Настю Каменських, передає 24 Канал. Сама зірка одразу на наступний день видалила допис про "розіграш" та навіть не прокоментувала цю ситуацію.

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Як зганьбилася Каменських

Зірка кілька днів тому оголосила про проведення свого іменного "благодійного конкурсу", під час якого вона подарувала б комусь з підписників позашляховик Infiniti, який коштує більше півтора мільйона гривень, та IPhone.

Крім того, з цього розіграшу Каменських мала б відправити донат у 100 тисяч гривень на потреби батальйону "Азов".



Скриншот посту Насті Каменських щодо "розіграшу"

Багатьом підписникам стало незрозуміло, яке відношення донат має до розіграшу, а інші дорікнули за те, що на тлі дорогого Infiniti 100 тисяч гривень – зовсім небагато.

Каменських рекламує сексшопи та тарологів

За правилами цього розіграшу, підписникам Насті потрібно було підписатися на 94 аккаунта, серед яких багато блогерів, магазинів, артисти тощо. Всі вони і придбали подарунки, які згодом хотіли віддати одному з учасників.

Каменських зазначила, що учасники конкурсу так підтримають український бізнес. Але цікаво, що серед цих спонсорів – онлайн-магазини, сексшопи, тарологи, ясновидці, екзорцисти, турагенства тощо.



Ось такі спонсори у гівевеї Насті Каменських / Скриншот

Зазначимо, що у артистки залишилося лише 90 підписок. Очевидно, після скандалу хтось вирішив не брати в цьому участі.

Зірка вже видалила сторінку цього гівевею. Проте, на думку блогера Беспалов, щоб стати спонсором, треба було заплатити від 2,5 до 5 тисяч доларів. Тож, щонайменша сума цього розіграшу – 235 тисяч доларів.

Особисто Настя отримала б меншу суму, можливо, 50 чи 100 тисяч доларів. Це наразі припущення. Чи дійсно це так – перевірити неможливо, проте відомо, що такі "розіграші" коштують точно недешево. А на ЗСУ зірка хотіла віддали лише 100 тисяч гривень.

До слова, ввечері 16 травня Настя Каменських вийшла в інстаграм, щоб похвалити українців і назвати їх сильними, та незламними, однак відвернути увагу від іменного "благодійного конкурсу" з Infiniti у неї не вийшло. Їй досі продовжують писати обурливі коментарі.