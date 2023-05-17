В сети продолжают критиковать Настю Каменских, передает 24 Канал. Сама звезда сразу на следующий день удалила пост о "розыгрыше и даже не прокомментировала эту ситуацию.

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Как опозорилась Каменских

Звезда несколько дней назад объявила о проведении своего именного "благотворительного конкурса", во время которого она подарила бы кому-то из подписчиков внедорожник Infiniti, который стоит более полутора миллионов гривен, и iPhone.

Кроме того, по этому розыгрышу Каменских должна отправить донат в 100 тысяч гривен на нужды батальона "Азов".



Скриншот поста Насти Каменских по поводу "розыгрыша"

Многим подписчикам стало непонятно, какое отношение донат имеет к розыгрышу, а другие упрекнули в том, что на фоне дорогого Infiniti 100 тысяч гривен – совсем немного.

Каменских рекламирует сексшопы и тарологов

По правилам этого розыгрыша, подписчикам Насти нужно было подписаться на 94 аккаунта, среди которых много блоггеров, магазинов, артисты. Все они и приобрели подарки, которые хотели впоследствии отдать одному из участников.

Каменских отметила, что участники конкурса поддержат так украинский бизнес. Но интересно, что среди этих спонсоров – онлайн-магазины, сексшопы, тарологи, ясновидящие, экзорцисты, турагенства и т.д.



Вот такие спонсоры у гивевеи Насти Каменских / Скриншот

Отметим, что у артистки осталось всего 90 подписок. Очевидно, после скандала кто-то решил не участвовать в этом.

Звезда уже удалила страницу этого гивевея. Однако, по мнению блоггера Беспалов, чтобы стать спонсором, нужно было заплатить от 2,5 до 5 тысяч долларов. Итак, малейшая сумма этого розыгрыша – 235 тысяч долларов.

Лично Настя получила бы меньшую сумму, может быть, 50 или 100 тысяч долларов. Это сейчас предположение. Действительно ли это так – проверить невозможно, однако известно, что такие розыгрыши стоят точно недешево. А на ВСУ звезда хотела отдать всего 100 тысяч гривен.

К слову, вечером 16 мая Настя Каменских вышла в инстаграм, чтобы похвалить украинцев и назвать их сильными и несгибаемыми, однако отвлечь внимание от именного "благотворительного конкурса" по Infiniti у нее не получилось. Ей до сих пор продолжают писать возмутительные комментарии.