Українська співачка Настя Каменських довго не виходила у соцмережі, але днями з'явилась в інстаграм-сторіз. Вона відповіла на запитання прихильників.

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Настя Каменських повернулась у мережі

Співачка зізналась, що довгий час у неї не було ресурсу викладати дописи в інстаграмі. Але тепер вона хоче змінитись та більше показувати своє життя.

Зараз важкі часи для всіх українців. Але з часом вчимося бути ще більш стійкими. Тому я багато уваги приділяю психологічному здоров'ю зараз та намагаюся бути в режимі. Поступово починаю виходити із замкнутого стану та робити те, що вмію найкраще – творити,

– розповіла про свій стан Настя Каменських.

"Як і багато людей зараз, я дуже випала з режиму, набрала зайву вагу. Але зараз намагаюся повернутися до активних занять, це дуже допомагає триматися", – додала артистка.

Настя додала, що зараз продовжує працювати і записувати пісні, але не зізналась, де перебуває. Утім, на весну у неї запланований тур українськими містами. "Вірю в перемогу та творчість", – описала свої відчуття зірка.

Настя Каменських відповіла на запитання фанів / Фото з інстаграм-сторіз

Зауважимо, цього разу Настя Каменських не прокоментувала стосунки з чоловіком Потапом. Довгий час у мережі ходять чутки про їхнє розлучення. На зимові свята артистка публікувала тільки фото наодинці, через що підписники засипали її коментарями про те, куди подівся репер.

Співачка розповіла про взаємини з Потапом лише на початку року. Вона казала, що пара підтримує один одного, але кожен займається своїми завданнями та напрямами. Та Настя не згадувала про розлучення чи кризу у подружжі.