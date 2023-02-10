Украинская певица Настя Каменских долго не выходила в соцсети, но на днях появилась в инстаграм-сториз. Она ответила на вопросы поклонников.

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Настя Каменских вернулась в сети

Певица призналась, что долгое время у нее не было ресурса излагать сообщения в инстаграме. Но теперь она хочет измениться и показывать свою жизнь.

Сейчас трудные времена для всех украинцев. Но с течением времени учимся быть еще более устойчивыми. Поэтому я много внимания уделяю психологическому здоровью сейчас и стараюсь быть в режиме. Постепенно начинаю выходить из замкнутого состояния и делать то, что умею лучше всего – творить,

– рассказала о своем состоянии Настя Каменских.

"Как и многие сейчас, я очень выпала из режима, набрала лишний вес. Но сейчас пытаюсь вернуться к активным занятиям, это очень помогает держаться", – добавила артистка.

Настя добавила, что сейчас продолжает работать и записывать песни, но не призналась, где находится. Впрочем, весной у нее запланирован тур по украинским городам. "Верю в победу и творчество", – описала свои ощущения звезда.

Настя Каменских ответила на вопросы фанатов / Фото с инстаграм-сториз

Заметим, на этот раз Настя Каменских не прокомментировала отношения с мужем Потапом. Долгое время в сети ходят слухи об их разводе. На зимние праздники артистка публиковала только фото наедине, из-за чего подписчики засыпали ее комментариями о том, куда девался рэпер.

Певица рассказала о взаимоотношениях с Потапом только в начале года. Она говорила, что пара поддерживает друг друга, но каждый занимается своими задачами и направлениями. Но Настя не упоминала о разводе или кризисе у супругов.