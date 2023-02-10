Акторка та телеведуча Лілія Ребрик вперше розповіла, що до великої війни зробила масштабну покупку. Вона з чоловіком придбала будинок під Києвом.

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Як Лілія Ребрик купила дім до війни

Акторка зізналась, що разом з чоловіком придбала дім наприкінці листопада. Їм дуже сподобалося життя на дачі під час карантину, але з'явилось відчуття, що потрібно більше місця для них та дівчаток. Тож у них з'явився дім під Києвом.

Для себе ми сформулювали, що це дім мрії. Ми створили групу, яку так і назвали, в якій обговорювали якісь ідеї, що в нас де буде. Я вважаю, що у кожної родини повинна бути якась мета. Мрія, напевно це так не можна назвати, тому що ми її вже втілили. Але там стільки ще роботи. Я не знаю, коли ми повернемось. Ми купили коробку. І там ще будувати і будувати,

– поділилась Лілія Ребрик.

Ведуча додала, що великої потреби купувати будинок не було. Зараз вони не готові вкладати гроші у ремонт, але, можливо, візьмуться за дім мрії згодом. "Не було такої потреби – продати квартиру і вкласти гроші в ремонт і згодом переїхати. З'являться гроші – ми щось там зробимо".

Хто натомість побудував дім під час війни

Танцівниця Ілона Гвоздьова, схоже, як і Лілія Ребрик, почала будувати дім ще до повномасштабної війни. Після 24 лютого робота призупинилась, але з часом хореографиня вирішила продовжувати організовувати сімейне гніздечко.

Будівництвом займається її чоловік Іван, бо через вторгнення він залишився без роботи, тоді як спонсорує усе Ілона. У будинку знаменитості два поверхи, бомбосховище та жодної батареї, скрізь утеплена підлога. Вона вже показувала шанувальникам, як виглядають перші деталі її будинку.