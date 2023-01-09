Нещодавно Настя Каменських розповіла про стосунки з Потапом, але не згадала про розлучення. За словами артистки, кожен з них має свої завдання, але підтримують одне одного.
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Однак після публікації різдвяного фото шанувальники подружжя знову говорять про розлучення. Зазвичай Потап і Настя вітали зі святами, публікуючи світлини, на яких зображені разом. Тепер вони вже кілька місяців не з'являються вдвох на публіці, а також не позують на камеру.
Артистка привітала з Різдвом, поширивши фотографію, на якій зображена, сидячи на підлозі біля ялинки. Зірка одягнула джинси та сірий світшот, волосся вклала у фірмові кучері, а на обличчі зробила легкий макіяж з матовою помадою нюдового кольору на губах.
Настя Каменських привітала з Різдвом / Фото з інстаграму співачки
Хоч Каменських намагалася усміхатися, в очах видно сум. На це звернули увагу й підписники. Вони вкотре запитують, де Потап.
- "Чому сама і засмучена?"
- "Чому сама? Де Потап?"
- "А де ж Олексій?"
- "Ніби й з Потапом, але фото разом немає".
- "А чому Настя сумна?"
Ймовірне розлучення Потапа та Насті Каменських: що відомо
- Через те, що артисти тривалий час не з'являються разом у соцмережах і на публіці, в мережі активно обговорюють їхнє ймовірне розлучення. Такі чутки Потап і Настя лише підігрівають неоднозначними дописами.
- Багато українців відзначили Різдво 25 грудня, тому Каменських привітала тих, хто вже перейшов на григоріанський календар. На святковому фото вона вкотре позувала без чоловіка.
- Через кілька днів артистка опублікувала фотографії з Лондона, де знову позувала сама. А в дописі розповіла про переоцінку цінностей.
- На тлі чуток про розрив Каменських розповіла про стосунки з Потапом, але однозначно не відповіла: "Звісно, ми з Льошею у будь-якій ситуації намагаємося одне одного підтримувати".