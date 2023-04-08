Настя Каменських вперше після втрати голосу вийшла на сцену: чи змогла зірка заспівати

Співачка Настя Каменських втратила голос та скасувала концерти туру по Україні. Днями вона вперше вийшла на сцену після хвороби, але її виступ був неповноцінним.

Перед туром Україною Настя Каменських захворіла та втратила голос. Вперше після лікування артистка виступила на концерті "Музика війни".

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Настя Каменських виступила після хвороби

Виконавиця зізналась, що її виступ був коротким. На відео зірка показала, що співала з допомогою шанувальників, бо голос остаточно ще не повернувся.

Хоч сьогодні мій виступ був дуже коротким та, як ви бачите на відео з виступів, можливість співати ще не повернулася до мене на всі 100%,

– зізналась Настя Каменських.

Настя Каменських виступила на концерті: відео

Співачка додала, що її лікування підходить до завершення. Тому скоро вона повернеться до концертів і туру Україною.

"Але я вдячна вам за всю любов і підтримку, яку відчула сьогодні на сцені перед вами. Вже незабаром моє лікування буде завершене, робота зв'язок відновиться і ми ще потужніше заспіваємо на концертах".

Хвороба Каменських